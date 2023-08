Aichach

vor 47 Min.

Schulbusfahrer gibt sich bei 14-Jährigem als Chat-Partnerin aus

Plus Ein Busfahrer erschleicht sich das Vertrauen des Jugendlichen im Internet-Chat. Bald fordert er nackte Tatsachen. Dafür muss er sich vor Gericht verantworten.

Von Gerlinde Drexler

Es begann für den 14-Jährigen als harmloser Flirt in einem sozialen Netzwerk. Doch bald schon wollte die Chatpartnerin von dem Jungen nackte Tatsachen sehen und forderte ihn auf, pornografische Fotos und Videos von sich zu schicken. Teilweise kam der Jugendliche diesen Wünschen nach. Was der 14-Jährige nicht wusste: Die angeblich Gleichaltrige war in Wahrheit sein Schulbusfahrer, ein heute 24-Jähriger, der damals im nördlichen Landkreis wohnte. Nun musste er sich wegen Vorbereitung und Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Schriften vor dem Jugendschutzgericht am Amtsgericht Aichach verantworten.

Der 24-Jährige hatte den Jugendlichen Ende 2020 kennengelernt und sein Vertrauen gewonnen. Die beiden tauschten Telefonnummern und der Busfahrer vermittelte dem 14-Jährigen den Kontakt zu seiner angeblichen Cousine. Tatsächlich aber war es der 24-Jährige selbst, der sich hinter der Telefonnummer der Cousine versteckte und von dem Jungen schon bald pornografische Fotos und Videos mit sexuellen Handlungen sehen wollte. Im Gegenzug schickte die "Cousine" dem 14-Jährigen immer wieder angebliche Nacktaufnahmen von sich.

