Aichach

Schulstraße in Aichach soll ausgebaut werden

Die Schulstraße in Aichach soll ausgebaut werden.

Plus Die über einen Kilometer lange Haupterschließungsstraße ist nach 60 Jahren Nutzungsdauer in einem schlechten Zustand. Der Aichacher Stadtrat stimmt zu, den Ausbau zu planen. Start für das Millionenprojekt könnte im Jahr 2025 sein.

Von Christian Lichtenstern

Vor 20 Jahren ist die Aichacher Schulstraße mit einer neuen Fahrbahndecke saniert worden. Aber jetzt ist die Haupterschließungsstraße nach rund 60 Jahren Nutzungsdauer am Ende. Fahrbahn und Gehwege sind marode und teilweise nachhaltig beschädigt. Bei Frostaufbrüchen sei die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben, so die Bauabteilung. Der Stadtrat hat in der jüngsten Sitzung einer Ausbau-Planung einhellig zugestimmt. Das Tiefbauprojekt könnte frühestens 2025 beginnen und nach jetziger grober Kostenschätzung mit Erneuerung von Kanal- und Wasserleitungen bis zu 4,3 Millionen Euro kosten.

Die Schulstraße ist zwischen Martinstraße und Plattenberg rund 750 Meter lang und in der Fortführung bis zur Unterführung der B300 noch mal 300 Meter. Die Straße ist auf eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h begrenzt. Das soll unbedingt so bleiben, war sich das Gremium einig. Die Straße ist der Hauptzubringer zum Aichacher Schulzentrum mit einer ganzen Reihe von Bildungseinrichtungen, von der Förderschule über Gymnasium und Realschule bis zur Berufsschule und zum Landkreisstadion. In Zukunft sollen dort noch weitere Angebote entstehen wie die neue Fachakademie für Sozialpädagogik und die Wirtschaftsschule. Zu Schulbeginn und Schulende sind auf dieser Verbindung sehr viele Kinder und Jugendliche zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs und dazu natürlich Busse und Autos mit Lehrern und Schülern.

