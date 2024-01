Sebastiansprozession: Aichacher erweisen ihrem Stadtpatron die Ehre

Viele Aichacher gedenken bei der Sebastiansprozession ihres Stadtpatrons. Er wird seit dem 14. Jahrhundert verehrt. Zu einem besonderen Anlass wurde die Prozession wiederbelebt.

Der heilige Sebastian spielt in der Aichacher Stadtgeschichte nach wie vor eine gewichtige Rolle. Seit dem 14. Jahrhundert wird der Heilige in Aichach verehrt. Er ist der Stadtpatron. Eine große Schar von Menschen zog am Sonntag nach der feierlichen Andacht mit Gebet und Gesang von der Stadtpfarrkirche über den Stadtplatz zur Sebastianskapelle an der Donauwörther Straße.

Angeführt wurde die Prozession von den Aichacher Vereinen mit ihren Fahnen und der Aichacher Geistlichkeit. Stadtpfarrer Herbert Gugler trug ein Reliquienmonstranz mit. Rita Meitinger und Beate Rappel trugen die Fürbitten vor. In die Reihen der Betenden mischten sich neben Bürgermeister Klaus Habermann und seinen Stellvertretern, Josef Dußmann und Brigitte Neumaier, auch einige Mitglieder des Stadtrates.

Seit dem Jahr 1320 wird der Heilige Sebastian als Stadtpatron angerufen

Seit 1320 wird der Heilige in der Stadt Aichach verehrt und als Stadtpatron angerufen. 1484 weihte Weihbischof Ulrich von Augsburg die Sebastianskapelle an der Stelle eines Vorgängerbaus an der Stadtmauer. 1656 brach in der Stadt die Pest aus: Im März 1656 starben 33 Menschen, im April waren es schon 51 Personen, 42 Todesfälle war im Mai zu beklagen. Pfarrer Mathias Müller (Molitor) ließ die Sebastianskapelle neu erbauen. Die bereits bestehende Bruderschaft wurde durch Papst Alexander VII. neu bestätigt.

Eine umfassende Renovierung war 1937 nötig. Im Zweiten Weltkrieg musste die 68 Kilogramm schwere Glocke zu Kriegszwecken abgeliefert werden. Kommerzienrat Robert Haselberger stiftete nach den schweren Kriegsjahren im Jahr 1947 neben anderen Aichacher Glocken aus Stahl auch zwei Glocken für die Sebastianskapelle. Sie wurden mittlerweile durch Bronzeglocken ersetzt. Eine umfassende Renovierung durch die Stadt Aichach erfolgte 1974.

Die Aichacher Schützen verehren den Heiligen Sebastian traditionell seit jeher besonders. Foto: Erich Echter

Sebastiansprozession durch Aichach wurde 1985 wiederbelebt

Auch die Schützen erkoren Sebastian zu ihrem Schutzheiligen. Schon seit jeher gibt es nahe der Aichacher Sebastianskapelle einen Schießstand am ehemaligen Neusa-Gelände, wie auf alten Stichen auszumachen ist. Die Aichacher Schützen und die Sebastiansbruderschaft hatten ein besonderes Verhältnis zueinander. Bei der 100-Jahr-Feier zur Wiedererrichtung der Bruderschaft 1756 feierten die Aichacher Bürger, die Sebastiansbruderschaft und die Schützenkompanie ihren Schutzheiligen.

Am Sonntag gab es einen Ehrensalut der Schützen für ihren Schutzheiligen an der Sebastianskapelle. Die große Sebastiansprozession, wie sie derzeit von der Stadtpfarrei gepflegt wird, war 1985 zum 750. Jubiläum der Stadt Aichach wiederbelebt worden.