Sebastiansprozession zu Ehren des Aichacher Stadtpatrons

Plus Viele Aichacherinnen und Aichacher nehmen an der Sebastiansprozession teil. Aus der Stadtgeschichte ist der Heilige nicht wegzudenken.

Von Erich Echter

Seit 1320 wird der heilige Sebastian in Aichach als Stadtpatron verehrt. Am Sonntag bewegte sich nach einer feierlichen Andacht wieder eine große Schar von Menschen in der Sebastiansprozession von der Stadtpfarrkirche zur Sebastianskapelle. Mitgetragen wurde die Statue des Heiligen – nackt an einen Baum gefesselt und von Pfeilen durchbohrt. Denn der Legende nach ließ Kaiser Diokletian Sebastian an einen Baum binden und mit Holzpfeilen martern.

