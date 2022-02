Aichach

Sekundenschlaf: Autofahrer baut frühmorgens Unfall auf B300 bei Aichach

Ein 31-jähriger Autofahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am frühen Montagmorgen auf der B300 bei Aichach mit einem Lastwagen zusammengestoßen war.

Ein Auto und ein Lastwagen sind am frühen Montagmorgen auf der Bundesstraße B300 bei Aichach zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Aichach-Süd und Aichach-West. Ein 31-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 7.10 Uhr auf der B300 von Schrobenhausen in Richtung Dasing unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, geriet er laut Zeugenaussagen aus unersichtlichen Gründen auf die Gegenspur und kollidierte dort mit der linken Seite eines entgegenkommenden Lastwagengespanns. Unfall auf B300 bei Aichach: Polizei geht von Sekundenschlaf als Ursache aus Während der 52-jährige Fahrer des Lastwagens die Kollision unverletzt überstand, erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Da aufgrund der ersten Notrufe nicht klar war, ob der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt wurde, alarmierte die Integrierte Leitstelle vorsorglich die Feuerwehr Aichach. Sie musste den Mann jedoch nicht aus dem Auto befreien. Wie die Polizei mitteilt, ist nach aktuellem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass der 31-Jährige aufgrund eines sogenannten Sekundenschlafs auf die Gegenspur geriet. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten, bei denen der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte, kam es bis 8 Uhr zu Staus in beiden Fahrtrichtungen. Gesamtschaden nach Unfall auf B300 bei Aichach beträgt 20.000 Euro Der totalbeschädigte Skoda musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mindestens 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den Unfallverursacher wegen des Anfangsverdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. (nsi)

