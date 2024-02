Aichach

17:30 Uhr

Selbstbedienungsfiliale der Sparkasse am Stadtplatz wieder offen

Artikel anhören Shape

Die Modernisierungsarbeiten an der SB-Filiale am früheren Stammhaus am Stadtplatz sind abgeschlossen. Sie ist offiziell wieder in Betrieb.

Wiedereröffnet ist die Selbstbedienungsfiliale der Sparkasse am Aichacher Stadtplatz. Die Modernisierungsarbeiten in der Filiale im ehemaligen Stammhaus sind abgeschlossen. Der Vorstand der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen nahm die SB-Filiale im Aichacher Zentrum wieder offiziell in Betrieb. Vorstandsvorsitzende Birgit Cischek sagte laut Pressemitteilung: „Wir freuen uns, dass unsere Kunden die SB-Filiale am Stadtplatz wieder uneingeschränkt nutzen können.“ Der Umbau konnte sogar einige Tage früher als geplant beendet werden. Das Gebäude hat die Sparkasse verkauft. Im Erdgeschoss, wo auch die Metzgerei Rupp einziehen wird, bleibt sie Mieter. Neuerungen in der Aichacher SB-Filiale Die Selbstbedienungsfiliale der Sparkasse am Aichacher Stadtplatz ist nach der Modernisierung wiedereröffnet worden. Foto: Rebekka Koob Die Geräte für die Einzahlungen und Auszahlungen wurden zum Großteil erneuert, so dass diese nun barrierefrei und mit der sogenannten NFC-Technik ausgestattet sind. Das heißt, der Kunde muss die Girocard nicht mehr einführen, sondern es reicht, wenn die Karte an den Leser gehalten wird, so die Sparkasse. Bei den Renovierungsmaßnahmen seien nachhaltige Investitionen, wie zum Beispiel stromsparende LED-Beleuchtung sowie die Sicherheit im Mittelpunkt gestanden. Laut Vorstandsmitglied Michael Appel sind alle Geräte zur Prävention vor Sprengungen mit Einfärbesystemen ausgestattet. (AZ, bac) Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Themen folgen