Senioren gedenken zum 300. Geburtstag dem Kurfürsten

Karl-Theodor, der Kurfürst von Pfalz-Bayern, wurde am 10. Dezember 300 Jahre alt. Dazu gedachte die Französisch-Gruppe im Haus der Senioren (Teamleiterin Elisabeth Schnase) mit Sekt und einem Vortrag (Karsten Schnase) dieser frankophilen und innovativen Persönlichkeit. In Aichach erinnert die Wappentafel Karl-Theodors an der Spitalkirche an den kultivierten und multitalentierten Friedensfürst.

