Sex ohne Kondom: Aichacher Schöffengericht glaubt der Studentin

Plus 23-Jähriger ignoriert die Bitte seiner Partnerin nach einem Kondom beim Sex. Nach umfangreicher Beweisaufnahme gibt es nun ein Urteil.

Das Sexualleben einer 24 Jahre alten Studentin ist nicht mehr unbelastet. Schuld daran hat aus Sicht des Aichacher Schöffengerichts ein 23-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg. Er hatte im Juni vergangenen Jahres ungeschützten Geschlechtsverkehr mit der Frau, obwohl sie ausdrücklich auf einem Kondom bestanden hatte. Weil es um den Vorwurf der Vergewaltigung ging, hatte das Gericht für die Beweisaufnahme zwei Fortsetzungstermine angesetzt. Am Montag gab es nun das Urteil.

Aussagen des Angeklagten und der Geschädigten widersprechen sich

Einer der wenigen Punkte, in denen die Aussagen der Studentin und des Angeklagten überein- stimmten, war, dass es an dem Tag zu sexuellen Handlungen gekommen war. Auch dass die 24-Jährige auf ein Kondom bestanden hatte, hatte der 23-Jährige bestätigt. Den Ablauf des Abends schilderten beide aber unterschiedlich. Die Studentin hatte eigentlich "Nein" gesagt, dann aber nachgegeben und war auf ein "Okay, aber nur mit Kondom" umgeschwenkt. Trotz ihrer mehrfachen Hinweise darauf habe der Angeklagte das aber ignoriert, hatte sie ausgesagt. Der 23-Jährige sagte aus, dass er extra zu einer Tankstelle gefahren sei, um Kondome zu kaufen. Laut seiner Aussage hat er sie zuerst auch verwendet, im Laufe des Aktes ging es jedoch ohne weiter.

