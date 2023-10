Aichach

vor 2 Min.

Sex ohne Kondom: Der Angeklagte schildert vor Gericht seine Sichtweise

Plus Ein 23-Jähriger muss sich wegen ungeschützten Geschlechtsverkehrs vor dem Aichacher Schöffengericht verantworten. Es geht um den Vorwurf der Vergewaltigung.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Er ist extra zur Tankstelle gefahren, um Kondome zu kaufen. Das jedenfalls sagt ein 23-Jähriger, der sich seit September vor dem Aichacher Schöffengericht wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten muss. Er soll im Juni vergangenen Jahres mit einer 24-jährigen Studentin ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt haben – obwohl diese ausdrücklich auf einem Kondom bestanden hatte. Am zweiten Verhandlungstag ergriff der Angeklagte erstmals selbst das Wort.

Am ersten Verhandlungstag im September hatten die Verteidiger eine Erklärung ihres Mandanten verlesen. Nun schilderte der Angeklagte dem Gericht ausführlich, wie er die Studentin in einer Diskothek kennengelernt hatte und es zu einem Treffen in seinem Elternhaus im nördlichen Landkreis gekommen war. Dort hatte er sturmfreie Bude, weil die Eltern im Urlaub waren. Der 23-Jährige berichtete von drei Treffen. Beim dritten Mal sei es zum Geschlechtsverkehr gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen