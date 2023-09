Aichach

Sex ohne Kondom: Hat ein 23-Jähriger das Nein einer Studentin ignoriert?

Plus Trotz mehrfacher Aufforderung, ein Kondom zu benutzen, hat er im Juni 2022 ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihr. Der Angeklagte schildert den Abend anders.

Eigentlich hatte eine 24 Jahre alte Studentin "Nein" gesagt, dann aber nachgegeben und war auf ein "okay, aber nur mit Kondom" umgeschwenkt. Ein 23-Jähriger, der im Juni vergangenen Jahres im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg lebte, ignorierte das und hatte ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihr. Wegen des Vorwurfes der Vergewaltigung fand er sich vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Aichach wieder, wo er über seine Verteidiger alles abstreiten ließ.

Prozess in Aichach: Angeklagter bestreitet die Vorwürfe der jungen Frau

Bevor die Anwälte die Erklärung ihres Mandanten verlasen, versuchten sie, eine Aussetzung des Verfahrens zu erreichen. Sie warfen der Staatsanwaltschaft Augsburg "höchst oberflächliche und einseitige Ermittlungen" vor. Es müsse nachermittelt werden, forderten Vincent Burger und Sebastian Wagner. Den Vorwurf der Verteidigung, dass die Studentin nur einmal als Zeugin vernommen worden wäre, war für Staatsanwältin Melanie Koch kein Grund, das Verfahren auszusetzen: "Es genügt in meinen Augen, wenn sie heute noch mal vernommen wird." Das sah auch Axel Hellriegel, der Vorsitzende des Schöffengerichts, so. Er bevorzuge es, die gewünschten Ermittlungen in der Hauptverhandlung zu führen, um sich selbst einen Eindruck verschaffen zu können, teilte er dem Verteidiger-Duo mit. Er stimmte der Verteidigung aber grundsätzlich zu, dass die Ermittlungsakte dünn sei.

