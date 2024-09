Shirin David im M-Eins: „Bauch Beine Po“-Sängerin kommt nach Aichach

Bekannter Besuch in Aichach: Rapperin Shirin David kommt am Sonntag ins M-Eins. In der Aichacher Diskothek feiert die 29-jährige Künstlerin, deren Lied „Bauch Beine Po“ kürzlich zum Sommerhit 2024 gekürt wurde, ihre offizielle Afterparty. Bei Instagram bewirbt das M-Eins den Auftritt als „Special zum Ende der Sommerferien“ – und verspricht „eine exklusive Performance ihrer bekanntesten Songs“.

Die Tickets werden 35 Euro kosten und nur an der Abendkasse erhältlich sein. M-Eins-Betreiber Fabian Häberle sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Shirin David wird früh genug auftreten, dass auch alle, die Montag früh rausmüssen, auf ihre Kosten kommen.“ Einlass für den Auftritt ist um 21 Uhr. Minderjährige Gäste ab 16 Jahren dürfen mit sogenanntem „Muttizettel“ – also einer Einverständniserklärung durch Erziehungsberechtigte – sowie in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person mitfeiern.

„Gib ihm“, „Ich darf das“, „Lieben wir“: Shirin David platziert sich fast durchgehend in den Charts

Shirin David, die bürgerlich Barbara Shirin Davidavicius heißt, wurde zunächst mit Youtube-Videos bekannt, heute folgen ihr dort fast 2,9 Millionen Menschen. Seit 2015 ist David auch als Sängerin tätig, 2017 saß sie in der Jury der RTL-Casting-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“. 2019 erhielt die gebürtige Hamburgerin den Bambi als „Shootingstar“, im selben Jahr landete ihr Debütalbum „Supersize“ auf Platz eins der deutschen Charts. Es folgten zahlreiche weitere Nummer-Eins-Platzierungen, etwa mit ihren Liedern „Gib ihm“, „Ich darf das“ und „Lieben wir“. Zuletzt war sie Coach in der ProSieben/Sat.1-Casting-Show „The Voice of Germany“.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte die frühere Jugend-Opernsängerin den Song „Bauch Beine Po“, der sich seitdem ebenfalls auf Platz eins der Charts hält und kürzlich als „offizieller Sommerhit 2024“ gekürt wurde. Noch bevor sie nun sonntagabends in Aichach auftritt, ist David auf dem „Superbloom“-Festival in München zu Gast. Ihre After-Show-Party in Aichach ist also ein kleiner Bonus für Fans der Rapperin.