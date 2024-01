Aichach

Showabend der Paartalia mit elegantem Tanz und gewagten Flugnummern

Plus Beim ersten Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia zeigen Gastgeber und Gastgarden aus der Region ihr Können. Dem Publikum verschlägt es ab und zu den Atem.

Von Inge von Wenczowski

Abwechslungsreiche Stunden erlebten die Besucher und Besucherinnen beim ersten Showabend der Paartalia in dieser Saison in der TSV-Turnhalle. Die Aichacher Faschingsgesellschaft konnte mehrere Garden und Gruppen aus der Region begrüßen, die mit viel Glitzer und tollen akrobatischen Leistungen gemeinsam mit den Gastgebern für beste Unterhaltung sorgten.

372 Bilder Die schönsten Bilder vom ersten Showabend 2024 der Paartalia

Am ersten Showabend begeisterten die Tänzer und Tänzerinnen der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia, die über 270 Mitglieder zählt, das Publikum mit ihrem Programm unter dem Motto "Schatten der Nacht". Nach der Begrüßung der Gäste durch Zeremonienmeister Matthias Bodensteiner eroberten kleine Monster, wilde Werwölfe und geheimnisvolle Kreaturen der Nacht die Bühne. Mit viel Freude und beachtlichem Können tanzten sich die Kinder-, Teenie- und Jugendgarde zu Melodien aus "The Addams Family" oder Michael Jacksons "Thriller" in die Herzen des Publikums. Gezeigt wurde eine in sich abgeschlossene Geschichte, perfekt umgesetzt mit passenden Kostümen und Musikstücken.

