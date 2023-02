Shuttle-Bus bringt Besucher zum Umzug nach Griesbeckerzell

Narren können von Aichach aus auch ohne Auto zum Umzug nach Zell gelangen. Dafür stellt die Stadt drei Shuttlebusse zur Verfügung.

Die Stadt Aichach organisiert auch in diesem Jahr wieder einen Shuttle-Bus zum Faschingsumzug in Griesbeckerzell. Drei Busse sind am Sonntag, 19. Februar, ab 12.15 Uhr im Einsatz, um Faschingsbegeisterte von Aichach nach Griesbeckerzell zu bringen – und später natürlich auch wieder zurück. Das teilt die Stadt mit.

Haltestelle ist der Volksfestplatz (Schrobenhausener Straße). Rückfahrten sind ab 16 Uhr möglich. Der Preis für Hin- und Rückfahrt beträgt fünf Euro. Kinder bis zwölf Jahre fahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kostenlos mit. Familien haben Vortritt beim Zustieg in die Busse auf der Hinfahrt. Die Stadt weist darauf hin, dass im Bus kein Alkohol mitgeführt werden darf, und bittet, das Angebot zu nutzen: "Es wäre wünschenswert, wenn möglichst viele Besucher des Faschingsumzugs das Angebot der Stadt Aichach annehmen würden, um die Verkehrssituation in Griesbeckerzell zu entlasten."(AZ)

Das sind die Abfahrtszeiten in Aichach:

12.15 Uhr

12.25 Uhr

12.35 Uhr

13.05 Uhr

13.10 Uhr

13.15 Uhr

Das sind die Rückfahrzeiten in Griesbeckerzell: