Aichach

vor 32 Min.

Sie ist die erste Wertebotschafterin am Aichacher Gymnasium

Plus Das Aichacher Deutschherren-Gymnasium hat nun eine Wertebotschafterin: Rebekka Güttinger. Die 14-Jährige plant einiges, was sie an ihrer Schule umsetzen will.

Von Lara Voelter

Mehrere Stufen der Schultreppe sind bunt bemalt, jede Stufe ziert ein anderes Wort: Hilfsbereitschaft, Akzeptanz und Respekt etwa. Eines von zahlreichen Projekten, die sich Rebekka Güttinger für ihre Schule vorstellen kann. Die 14-Jährige besucht die neunte Klasse des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) in Aichach. Sie ist eine von 27 Schülerinnen und Schülern in Schwaben, die im Februar zu Wertebotschafterinnen und -botschaftern ausgebildet wurden.

