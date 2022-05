Sie stehen: 20 neue Maibäume zieren das Aichacher Land

Zahlreiche Vereine und Dorfgemeinschaften haben zusammengeholfen, gearbeitet und endlich auch wieder gefeiert. Wir haben die schönsten Bilder, klicken Sie sich durch!

Nach der zweijährigen Corona-Pause waren die Feiern zum 1. Mai diesmal etwas ganz Besonderes. 20 neue Maibäume wurden am Samstag und Sonntag in Dörfern im Aichacher Land aufgestellt. Zum Teil gab es nicht nur den traditionellen Segen der Pfarrer, sondern auch noch zusätzlichen "Segen" von oben.

Doch der Regen konnte die Feierlaune nicht trüben. Die wollten sich die Menschen auf keinen Fall verderben lassen. So wurde kräftig gefeiert, nachdem die Bäume in der Senkrechten standen - ganz egal, ob sie nun mit Muskelkraft oder per Kran in die Höhe gelupft worden waren. Hier finden Sie die schönsten Bilder von den Maibaumfeiern: