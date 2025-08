Sieben-Seen-Cross des DAV mit dem Mountainbike

Christian Treml führte eine Gruppe sportlicher Mountainbiker des DAV Aichach auf eine achttägige Tour durch die Lombardei in Italien. Die Tour begann am Gardasee und führte quer durch die Lombardei, vorbei an sieben Seen: Gardasee, Idrosee, Iseosee, Lago di Endine, Comer See, Luganer See und Lago Maggiore. Die Strecke war sowohl landschaftlich atemberaubend als auch anspruchsvoll: insgesamt wurden 460 Kilometer und 14.000 Höhenmeter bewältigt. Mit der Fähre startete man von Torbole nach Limone – von dort weiter in den kleinen Ort Vesio, wo ein erster grandioser Ausblick auf den Gardasee die Vorfreude auf die kommenden Tage weckte. Am nächsten Morgen ging es über alte Militärpfade hinauf zum Cima Tombea und weiter zum bekannten Monte Stino – dessen spektakulärer Trail mit 132 Kehren direkt zum Idrosee hinabführt. Die darauffolgenden Etappen führten durch wenig bekannte Regionen: vorbei am Iseosee, durch das malerische Dorf San Giovanni Bianco, über den Passo Culmine di San Pietro, bis schließlich Como erreicht wurde. Ab dort ging es in die Berge zwischen den Seen – teils mehrmals am Tag über die Grenze in die Schweiz und zurück nach Italien. Der Ausblick von oben auf das Wasser war jedes Mal aufs Neue atemberaubend – und natürlich durfte jeweils ein Badestopp zur Abkühlung nicht fehlen. Mehrfach tauschte man den Trail gegen das Schiff und ließ sich bequem übers Wasser ans andere Ufer chauffieren. Am siebten Tag kam die Gruppe bei Luino endlich am lang ersehnten Lago Maggiore an. Doch bevor der Zielort Cannobio erreicht war, wartete noch ein letzter Anstieg – samt Trail-Abfahrt direkt zum Strand. Damit ging eine der anspruchsvollsten Touren der vergangenen Jahre zu Ende – mit rund 460 Kilometern und stolzen 14.000 Höhenmetern in den Beinen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!