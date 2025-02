Naturschutz im Ecknachtal: Hildegard Wessel denkt ans Aufhören

Hildegard Wessel hat die Ecknach zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Die dienstälteste Naturschutzwächterin im Landkreis Aichach-Friedberg begleitet den Natur- und Artenschutz im Ecknachtal von Anfang an. Seit der Gründung des Projektes Ecknachtal 1999 fungiert sie als Koordinatorin. Doch inzwischen denkt die 85-Jährige, die für ihr Engagement mehrere Auszeichnungen, darunter die Silberdistel unserer Zeitung, erhalten hat, über ihren Rückzug nach. In der jüngsten Sitzung des zuständigen Arbeitskreises stellte die Adelzhausenerin die Frage nach der Zukunft ihrer Position.

Für den Naturschutz ist das Ecknachtal ein Lebensraum von überregionaler Bedeutung. Die Trägergemeinden des Projekts sind Adelzhausen, Sielenbach und die Stadt Aichach. Zusammen mit Landwirten und anderen Akteuren setzen sie sich seit Jahrzehnten für den Erhalt und die Aufwertung des kleinen Flusstales ein. In der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises „Bayern-Netz-Natur – Projekt Ecknachtal“ ging es um Veränderungen, Fortschritte und Weiterentwicklungen.

Empfindliche Flächen im Ecknachtal sind schwer zu pflegen

In ihrem Bericht lobte Wessel die Tätigkeit des Landschaftspflegeverbandes (LPV), der sich mit örtlichen Landwirten um Schutz, Erhaltung und Pflege von teilweise empfindlichen und oft schwer zu pflegenden Flächen kümmert. Ferner hat der LPV in den vergangenen Jahren zunehmend Blühflächen angelegt. Eine davon befindet sich in Tödtenried. Dort hat sich laut Wessel „schon ein erstaunlicher Reichtum an Blühpflanzen eingestellt“.

Das Bild zeigt den Arbeitskreis Ecknachtal bei einem Ortstermin: Uferschwalben und die seltenen Kreuzkröten gibt es in der Sandgrube Gansbach zu sehen. Foto: Hildegard Wessel (Archivbild)

Der Schwerpunkt für Gestaltungsmaßnahmen liegt der Projektkoordinatorin zufolge seit Jahren zunehmend auf punktuellen Erhaltungseingriffen. Als Beispiele nannte sie das Wiederherrichten von vor einigen Jahren neu gestalteten Gräben oder Sandgruben. In diesem Jahr sind neben Auslichtungen in der Schwemm in Adelzhausen Grabenaufweitungen auf der Fläche des Bund Naturschutz in Tödtenried vorgesehen, um das Vorkommen von Libellen und Laubfrosch zu unterstützen.

Streicht der Freistaat Gelder für das Ecknachtal?

Die Verantwortlichen beim Pflegeverband sorgen sich allerdings. Christina Niegl vom LPV berichtete von einer Haushaltssperre beim Freistaat Bayern: „Dadurch fehlt für die Pflege und wichtige Projekte das Geld.“ Sollten keine Mittel zur Verfügung gestellt werden, befürchtet Niegl, dass sich der Zustand bisher gepflegter Flächen deutlich verschlechtern könnte. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann sagte Unterstützung zu. Er schlug ein gemeinsames Schreiben aller drei Bürgermeister an das zuständige Ministerium vor.

Hochwasser: So überschwemmt war das Ecknachtal noch nie

Im Raum Adelzhausen laufen die Planungen für den Bereich an der oberen Ecknach beim Ortsteil Landmannsdorf. Dort sollen auf einer Länge von rund 180 Metern die letzten betonierten Sohlschalen in der Ecknach entfernt werden. Im Bereich Weinsbach habe die Gemeinde Flächen gekauft, die derzeit ein Landschaftsplanungsbüro aufplane, informierte Zweiter Bürgermeister Peter Haug.

Die Ecknach geriet beim Hochwasser an Pfingsten 2024 außer Rand und Band. Der Fluss setzte weite Teile des Schlossguts Blumenthal unter Wasser. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Auch bei Blumenthal (Aichach) gibt es Neuerungen. Am Ecknachufer nördlich des kleinen Ortes hatte das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth im Uferbereich Baumstämme eingebaut, um die Strömung zu verändern. Wolfgang Caesperlein vom WWA berichtete nun: „Durch das Hochwasser hat sich die Ecknach wieder leicht verändert.“ Hildegard Wessel stellte im Zusammenhang mit dem Hochwasser an Pfingsten 2024 fest: „So stark und vollständig haben wir das Ecknachtal wohl noch nie überschwemmt gesehen.“ In der Sitzung kam die Frage auf, ob ein mögliches Hochwasser im Ecknachtal zum Beispiel durch Rückhaltung des Wassers entlang der Zuflüsse abgemildert werden könnte. Die Anwesenden waren sich einig, dass Rückhalt dort entstehen soll, wo das Wasser anfällt.

Die Bürgermeister wollen auf Wessel nicht verzichten

In der Sitzung ging es auch um die Fauna. Der Kiebitz hat derzeit das Ecknachtal verlassen. Wessel hofft, dass er den Weg zurückfindet. Auch auf den Storch warte man noch vergeblich, sagte sie, „dabei gibt es in Sielenbach nun noch ein weiteres einladendes Nest auf einem hochragenden ehemaligen Elektromast am Moosbach.“ Zu den typischen Fischarten gehören unter anderem die Bach- und Regenbogenforelle, die Äsche oder der Hecht. Auch besondere Arten wie Muscheln oder Krebse finden sich laut Karl Josef Gerum, Vorsitzender des Kreisfischereivereins Aichach, in bestimmten Abschnitten.

Schon seit Längerem macht sich Hildegard Wessel Gedanken, wie es in organisatorischer Hinsicht mit dem Projekt weitergehen soll. Ihre Frage, ob eine Koordination noch nötig sei, bejahten die Anwesenden allerdings. Die Bürgermeister waren sich einig, dass Wessel noch lange weitermachen sollte. Der Tenor war: „Sie ist für das Projekt sehr wichtig und hat die Koordination von Anfang an sehr erfolgreich und mit großem Engagement durchgeführt.“ Die Gemeindechefs überlegen allerdings, das Amt auf mehrere Schultern zu verteilen, um die 85-Jährige zu entlasten. Diese Frage nahmen die Bürgermeister als Hausaufgabe mit.