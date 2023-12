Aichach/Sielenbach

18:00 Uhr

Selbstgemachtes aus Mamas Händen: Immer mehr Zaunlädchen entstehen

Plus Einige Mütter im Kreis Aichach-Friedberg erschließen sich durch ihr kreatives Hobby einen kleinen Nebenverdienst. Das Angebot ist groß.

Selbst gemachte Filz-Einkaufstaschen, Kerzenständer, maßgeschneiderte Wollwalk-Anzüge für Babys - hinter den Türen von vielen Familien entstehen in liebevoller Handarbeit zahlreiche Produkte. Meist sind es Mütter, die sich eine Nebenbeschäftigung oder ein bezahltes Hobby zusätzlich zur Kinderbetreuung oder neben einer Erwerbsarbeit suchen. Nicht zuletzt die Corona-Krise hat viele erfinderisch werden lassen, wie man von zu Hause aus Geld dazuverdienen kann. Die Folge: Immer mehr sogenannte Zaunlädchen oder Selbstbedienungsschrankerl entstehen in und um Aichach - oder auch digital -, in denen die Mütter ihre selbst gemachten Waren verkaufen. Wir haben einige Beispiele gesammelt.

Einige Mütter verkaufen in einem kleinen Lädchen, andere online

Eines von ihnen betreibt Stefanie Häns in der Acherstrasse 1 in Aichach seit diesem Jahr. Die Idee zum Schrankerl und die Lust aufs Nähen und Plotten kam hauptsächlich durch die Langeweile während der Coronapandemie. In einer gläsernen Vitrine zeigt und verkauft sie Geschenkartikel und Dekorationsgegenstände. Man findet hier große Filz-Einkaufstaschen mit Aufdruck (Plot). Diese Schriftzüge können auf Bestellung auch personalisiert werden, zum Beispiel mit Namen oder Daten für Kinder oder Geburtstage. Von 8 bis 20 Uhr ist ihr Schränkchen geöffnet. Die Bezahlung kann kontaktlos über Paypal mit einem QR-Code erfolgen. Besonders für Kurzentschlossene bieten sich solche Schränkchen an, um ein Last-minute-Geschenk zu besorgen. Die Einzelhandelskauffrau und Mutter von zwei Kindern verkauft immer saisonbedingt wechselnde Artikel. Vor Weihnachten wird es nun auch personalisierte Glaskugeln geben. Kleine Schalen und Kerzenständer aus Raysin - einer Gießmasse auf Gipsbasis - und Kerzen mit Aufschrift gehen immer gut, sagt Häns.

