Silvesternacht im Raum Aichach: Polizei meldet nur kleinere Vorfälle

Die Aichacher Polizei berichtet nach der Silvesternacht nur von kleineren Vorfällen in Aichach und Sielenbach. In Mering hingegen endet eine Auseinandersetzung blutig.

In der Silvesternacht wurde im Raum Aichach zwar kräftig geböllert. Zu Verstößen gegen das Böllerverbot am und um den Aichacher Stadtplatz sowie gegen das dortige Versammlungsverbot kam es nach Angaben der Polizei nicht. Allerdings melden die Beamten einige kleinere Vorfälle.

Dieb stiehlt in Silvesternacht Ortsschild im Aichacher Stadtteil Klingen

So stahl eine bislang unbekannte Person im Aichacher Stadtteil Klingen in der Silvesternacht das Ortsschild an der Seeangerstraße. Die Täterin oder der Täterin drehte das Ortsschild aus der Halterung und nahm es mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0.

Unbekannte verdrecken Spielplatz in Sielenbach mit Hundekot

In Sielenbach verdreckten Unbekannte mehrere Spielgeräte des Spielplatzes am Breitenwiesweg massiv mit Hundekot. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am Nachmittag des Silvestertags, wurde den Beamten aber erst am Morgen des Neujahrstags bekannt. Der Bauhof wurde mit der Reinigung der Geräte beauftragt.

Die Spielgeräte sind laut Polizei derzeit aufgrund des Vorfalls nicht benutzbar. Daher musste der Spielplatz durch den Bürgermeister gesperrt werden, bis der Schmutz beseitigt ist. Die Polizei Aichach bittet auch in diesem Fall um Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 08251/8989-0.

Blutige Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern in Mering

In Mering hingegen kam es in der Silvesternacht zu einer blutigen Auseinandersetzung. Dabei verletzte nach Polizeiangaben ein 16-Jähriger mit einem Messer einen 21-Jährigen schwer. Die Kripo Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Am Abend des Neujahrstags kam es in Aichach erneut zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Laut Aussage eines Polizeibeamten verlief der Protest friedlich. Angaben zur Teilnehmerzahl konnte der Beamte nicht machen.