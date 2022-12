Aichach

Simon Pearce im Canada in Mauerbach: Humor, der unter die Haut geht

Simon Pearce in Aktion: Der gelernte Schauspieler sprühte auf der Canada-Bühne vor Temperamt, war ständig in Bewegung und überzeugte mit ausdrucksstarker Gestik und Mimik.

Plus Der aus dem Fernsehen bekannte Stand-up-Kabarettist Simon Pearce gastiert im Canada in Obermauerbach. Dort begeistert er in atemberaubendem Tempo sein Publikum.

Im dritten Anlauf hat es geklappt: Am Samstagabend gastierte der Stand-up-Kabarettist Simon Pearce aus Puchheim bei München beim Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach. Bekannt aus der SAT1-Show "Catch" und anderen TV-Produktionen wie "Kanal Fatal" oder "Die Anstalt", präsentierte der gelernte Schauspieler nach "Allein unter Schwarzen" sein zweites Soloprogramm "Pea(r)ce on earth". Die rund 80 Besucherinnen und Besucher zeigten sich begeistert von seinem Beitrag zur Völkerverständigung und dem nicht ganz ernst gemeinten Versuch, den Weltfrieden ein bisschen näher herbeizuholen.

