Aichach

vor 20 Min.

Sisi brachte die neue Aichacher Museumsleiterin auf den Geschmack

Sarah Schormair, die neue Leiterin des Aichacher Stadtmuseums, schmökert gerne in historischen Unterlagen. Hier blättert sie gerade im Stadtarchiv in alten Bänden des Standesamtes.

Plus Sarah Schormairs Ziel ist, dass jeder gerne ins Aichacher Stadtmuseum geht. Die Kärntnerin tüftelt an einer neuen Ausstellung und Projekten für Schüler und Migranten.

Von Gerlinde Drexler

Seit Oktober ist Sarah Schormair die neue Leiterin des Aichacher Stadtmuseums und des Stadtarchivs. In Aichach fühlt sich die 35-jährige Kärntnerin aber schon länger wohl. Sie gehörte zum Kuratorenteam, das beim Haus der Bayerischen Geschichte die Landesausstellung 2020 in Aichach und Friedberg vorbereitete. Anfang des Jahres hatte ihr Weg sie wieder nach Aichach geführt, wo sie die Ausstellung "Stadt im Wandel" konzipierte und umsetzte. Corona war und ist dabei eine Herausforderung. Trotzdem tüftelt die Museumsleiterin schon wieder an einer neuen Ausstellung.

