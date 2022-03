Sisi-Schloss: "Sisis Vater" und Unterwittelsbach in BR-Dokumentation

In einer Dokumentation über Sisis Vater, Herzog Max in Bayern, spielt auch das Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach eine große Rolle.

Der Kaiserin Elisabeth, bekannt als Sisi, widmet das Fernsehen des Bayerischen Rundfunks (BR) einen Programmschwerpunkt. Zu sehen sind die Spielfilm-Klassiker, aber auch vier Dokumentationen. Eine von ihnen, "Sisis Vater", über Herzog Max in Bayern, spielt teilweise im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach. Das dortige Wasserschloss ist auch als Sisi-Schloss bekannt.

Im Jagdschloss in Unterwittelsbach verbrachte Herzog Max Joseph oft die Sommer und ging seinen künstlerischen Neigungen sowie der Jagd nach. Herzogin Ludovika zog mit den Kindern das Schloss Possenhofen vor. Zu sehen ist die Dokumentation am Dienstag, 22. März, um 22.45 Uhr. Die Dokumentation aus dem Jahr 2015 ist nach der Ausstrahlung noch zwölf Monate in der BR-Mediathek abrufbar.

Weitere Dokumentationen und "Sisi"-Filme

Weiter geht die Reihe am Dienstag, 29. März, um 22.40 Uhr mit "Sisis Kinderjahre - Von Possenhofen nach Wien und in die Ewigkeit", am Dienstag, 5. April, um 22.45 Uhr mit "Sisi - Allüren und Zwänge einer Kaiserin" und am Dienstag, 12. April, um 22.45 Uhr "Die letzten Stunden einer Kaiserin - Elisabeth und die Anarchisten". Die beliebten "Sissi"-Filme sind am Samstag, 9. April, ab 20.15 Uhr und am Samstag, 9. April, jeweils ab 20.15 Uhr zu sehen. (bac)