Skihochtour des DAV Aichach in Osttirol

Eine dreiköfpige Gruppe des DAV Aichach verbrachte unter Leitung von Markus Mayer vier Tage in der Venedigergruppe in Osttirol. Stützpunkt war die Essener-Rostocker Hütte, die nach zweistündigem Aufstieg erreicht war. Am ersten Tag ging es gleich noch auf´s Rostocker Eck (2749 Meter). Am nächsten Tag wurde der Große Geiger (3360 m) in Angriff genommen. Über den Gletscher ging es zum Skidepot. Der 40 Grad steile Gipfelhang konnte nur mit Steigeeisen und Pickel bewältigt werden. Oben angekommen hatte man einen herrlichen Blick auf die Großvenedigergruppe. Am drittten Tag waren die meiste Höhenmeter (1450 hm) zu bewältigen. Richtung Reggentörl wurde die Gletscherfläche des Umbalkees erreicht. Angeseilt ging es über den spaltigen Gletscher. Über die steile Gipfelflanke konnten die Skibergsteiger bis zum Gipfel mit den Skiern gehen. Höhepunkt war die anschließende lange Abfahrt bei Traumwetter und Pulverschnee.Der Abstieg von der Hütte am nächsten Morgen war dann nur mit Stiegeisen möglich.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.