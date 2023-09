Aichach

So hat ein junges Paar eine alte Wohnung in Aichach saniert und umgebaut

Veronika und Max Skiebe, gemeinsam mit Tochter Emilia, bauen gerade in Aichach aus einem Zwei- ein Einfamilienhaus für ihre kleine Familie.

Plus Ein junges Paar aus Aichach hat sich bewusst dagegen entschieden, neu zu bauen. Stattdessen bauen sie zwei Wohnungen zu einem zusammenhängenden Haus um.

Bohrlärm, Wandfarbe, Handwerker – mit ihren gerade mal neun Monaten hat die kleine Emilia schon vieles mehr kennengelernt als die meisten in ihrem Alter. Sie wächst auf einer Baustelle auf. Wobei das schlimmer klingt, als es in Wahrheit ist. Eigentlich liegt die Baustelle unter der Wohnung der dreiköpfigen Familie. Denn ihre Eltern, Veronika und Max Skiebe aus Aichach, bauen derzeit aus der ehemaligen Wohnung des verstorbenen Großvaters im Erdgeschoss und den eigenen vier Wänden darüber ein Einfamilienhaus. Statt neu zu bauen, haben sie sich für eine Sanierung des 60 Jahre alten Gebäudes entschieden – mit dem Segen von Opa.

Seit 2014 wohnt das Paar in dem Haus, das der Großvater gebaut hat

Damit kehrt das Haus, das in der Nähe des Aichacher Krankenhauses liegt, zurück zu seinen ursprünglichen Wurzeln. "Mein Großvater war Architekt und hat das Haus gebaut", erzählt Max Skiebe. Damals wohnte die Familie in der einen Seite auf zwei Stockwerken, in der anderen hatte er sein Architekturbüro. Erst 2014, als die Großmutter des 31-Jährigen starb, wurden aus dem Einfamilienhaus zwei Wohnungen. "Opa wollte, dass wieder jemand mit im Haus wohnt – und wir wollten das auch", sagt er. Das Treppenhaus wurde abgetrennt, unten ein Bad eingebaut. Oben wurden für das junge Paar neue Böden verlegt, die Zimmeraufteilung geändert, eine Wand zur Küche entfernt. Ganz getrennt waren die beiden Wohneinheiten aber nie.

