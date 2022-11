So heimelig ist der Hoagarten im Aichacher Pfarrzentrum

Plus Auch Aichacher Partnerstädte geben der Stadt die Ehre. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet der Hoagarten wieder statt. Doch etwas hat sich geändert.

Der Hoagarten im Aichacher Pfarrzentrum am Samstag stand ganz im Zeichen der Freundschaft zwischen Tirol und Bayern. Zwei Musikgruppen kamen aus dem Bayerischen Oberland, die restlichen zwei Gruppen aus der Tiroler Wildschönau, in der unmittelbaren Nachbarschaft von Brixlegg, der Aichacher Partnerstadt. Eine der Tiroler Gruppen war allerdings krankheitsbedingt auf eine Musikerin, Carina Höck, geschrumpft.