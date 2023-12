So erleben Händler und Stadt den Aichacher Christkindlmarkt

Plus Der Aichacher Christkindlmarkt ist ein beliebter Treffpunkt. Beim Rahmenprogramm herrscht vor der Bühne "Halligalli". Stadt und Standbetreiber ziehen Bilanz.

Es brummt auf dem Aichacher Christkindlmarkt. Auch unter der Woche zieht er die Besucherinnen und Besucher an. Familien kommen, um bei der Öffnung des Adventsfensters am Rathaus dabei zu sein und bleiben danach gleich auf dem Markt. Für andere ist er einfach ein beliebter Treffpunkt geworden. Stadt und Standbetreiber ziehen nach drei Wochen Bilanz.

Zum ersten Mal mit einem Stand dabei ist Balazc Barna. Bei ihm bekommen die Besucherinnen und Besucher den ungarischen Feuertopf und den Baumstrietzel, ein traditionelles süßes Gebäck aus Ungarn. Der Baumstrietzel werde von vielen als sehr lecker gelobt, freut sich Barna. Er möchte mit seinen ungarischen Spezialitäten im nächsten Jahr beim Stadtfest und natürlich auch wieder auf dem Christkindlmarkt dabei sein.