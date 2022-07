Aichach

12:30 Uhr

So weit ist der neue Kreisverkehr bei der Obi-Kreuzung in Ecknach

Die Arbeiten am neuen Kreisverkehr an der Obi-Kreuzung im Aichacher Stadtteil Ecknach gehen gut voran. Derzeit wird asphaltiert.

Plus Für den Kreisverkehr in Ecknach ist die direkte Zufahrt zu Tankstellen und anderen Geschäften gesperrt. Die Inhaber klagen über Verluste. Doch es gibt gute Nachrichten.

Von Evelin Grauer

Geschäftiges Treiben herrscht am neuen Kreisverkehr an der sogenannten Obi-Kreuzung im Aichacher Stadtteil Ecknach. Diverse Baustellenfahrzeuge sind im Einsatz und arbeiten an dem Bauwerk. Derzeit wird asphaltiert. Seit eineinhalb Monaten ist die Augsburger Straße (alte B300) rund um den Kreuzungsbereich zur Industriestraße gesperrt, was vor allem die dortigen Geschäftsleute vor Herausforderungen stellt. Der Eigentümer der Esso-Tankstelle, Hermann Schweighofer aus Aichach, bringt es so auf den Punkt: "So schlechte Zeiten wie jetzt haben wir noch nie erlebt."

