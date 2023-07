Aichach

Söder spricht als Landesvater – gleichzeitig kann der Markus Bierzelt

Plus Der Ministerpräsident schafft bei seinem Wahlkampfauftritt vor über 2000 Besuchern beim Aichacher Volksfest den Spagat zwischen Bierzeltrede und einem staatsmännischen Ton.

Von Christian Lichtenstern

Sein Stellvertreter hat ja die Latte in Sachen derber Ausdrucksweise zuletzt extrem tief gelegt, wenn es um Ansprachen in Bierzelten oder Einpeitscherreden bei Heizungsdemos geht. Auf dieses Niveau begibt sich der Ministerpräsident ganz bewusst nicht bei seinem Zwischenstopp am Sonntagabend beim Aichacher Volksfest. Söder spricht betont als Landesvater, der Markus zeigt aber immer wieder, dass er sehr gut Bierzelt kann. Bei den über 2000 Besucherinnen und Besuchern am lauen Sommerabend kommt er mit diesem Spagat an. Sie stehen aber auch nicht grölend auf den Tischen und skandieren "Zugabe", wie es bei Hubert Aiwanger-Auftritten auf solchen Veranstaltungen derzeit bisweilen vorkommt.

Die Stimmung ist dennoch bestens im vollen Zelt. Dort riecht, schmeckt und klingt es bayerisch. Der CSU-Chef ist jovial und volksnah, schüttelt Hände, macht unzählige Selfies mit Jugendlichen, Seniorinnen, Biertrinkern, Trachtenmädels und der versammelten lokalen Politprominenz aus dem Wittelsbacher Land vom Bürgermeister bis zum Bundestagsabgeordneten und allem, was es dazwischen an Mandatsträgern und Parteifunktionären gibt.

