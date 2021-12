Solarpark bei Sulzbach liefert jetzt Strom

Plus Die Anumar Solar GmbH als Betreiberin hat sich mit der Bayernwerk Netz auf einen Anschlusspunkt geeinigt. Auch ins LEW-Netz soll Strom eingespeist werden.

Der Knoten ist geplatzt: Der Solarpark bei Sulzbach liefert nun Strom. Die Freiflächen-Photovoltaikanlage der Anumar Solar GmbH aus Ingolstadt ist Ende November ans Stromnetz der Bayernwerk Netz GmbH angeschlossen worden, wie Anna-Lea Wenger, Marketing Manager bei Anumar, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Ursprünglich sollte das bereits vor anderthalb Jahren der Fall sein.