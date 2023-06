Soll sich die Stadt für mehr E-Ladesäulen stark machen?

Auf Antrag der CSU holt die Stadt Aichach Angebote für Ladesäulen für E-Autos ein. Im Bauausschuss wird das unterschiedlich gesehen.

In Aichach sollen die Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ausgebaut werden. Das hatte die CSU-Fraktion beantragt. Im Aichacher Bauausschuss lag nun ein Konzept der Energie Südbayern GmbH (ESB) vor.

Dieses sieht vor, dass ESB die Ladeinfrastruktur aufbaut und über zehn Jahre auf eigene Kosten betreibt, die Stadt müsste den Grund dafür zur Verfügung stellen. Standorte für E-Ladesäulen sind in der Sudetenstraße, am Schloßplatz, bei der Grundschule Aichach-Nord und am Feuerhaus in der Martinstraße auf städtischem Grund vorgesehen. Aufgeführt sind zwei weitere Standorte am Milchwerk und am Krankenhaus, über die die Stadt nicht verfügen kann.

Bedenken zur E-Mobilität im Aichacher Bauausschuss

Bürgermeister Klaus Habermann meldete grundsätzliche Bedenken an zur E-Mobilität an, für die zum Beispiel im Kongo Seltene Erden unter katastrophalen Umständen abgebaut würden. Für ihn gehörten Ladesäulen zudem nicht in den öffentlichen Raum, sondern in Wohnanlagen und zu Firmen, wo die Autos länger stehen.

Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann teilte diese Skepsis, zumal die Infrastruktur noch nicht gut ausgebaut ist. Er sah aber, solange für die Stadt keine Kosten entstehen, kein Problem. "Wir sollten uns da nicht abhängen lassen", sagte er. Sein Parteikollege Dieter Saliger plädierte für mehr Ladesäulen. Kristina Kolb-Djoka (SPD) und Johanna Held ( CSU) warfen die Frage auf, ob die Stadt den Platz für die Ladesäulen kostenlos zur Verfügung stellen sollte oder daraus Einnahmen erzielen könnte. Beschlossen wurde noch nichts; erst sollen noch weitere Angebote eingeholt werden. (bac)