Sommerfest im Haus St. Vinzenz - ein Fest voller Freude und Musik

Kürzlich wurde im Haus St. Vinzenz in Aichach ausgelassen gefeiert: Das traditionelle Sommerfest fand bei herrlichem Wetter im Garten der Einrichtung statt und brachte Bewohner, Angehörige und Freunde zusammen. Musikalisch sorgte die Band "Cefix" für beste Stimmung. Es wurde getanzt, gelacht und gesungen - die Freude war überall zu spüren. Das Sommerfest bot eine schöne Gelegenheit für Begegnungen und Gespräche. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Ein Kuchenbuffet am Nachmittag, sowie leckere Grillspezialitäten mit einer bunten Auswahl an Salaten am Abend ließen keine Wünsche offen.

