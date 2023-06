Sommerliche Temperaturen locken viele Menschen zum Veitsmarkt

60 Händlerinnen und Händler verkaufen beim Veitsmarkt in Aichach ihre Waren. Das sommerliche Wetter und die offenen Geschäfte locken viele Besucher in die Innenstadt.

Das schöne Wetter lockte am Sonntag viele Besucherinnen und Besucher zum Veitsmarkt in die Aichacher Innenstadt. Die sommerlichen Temperaturen brachten manche von ihnen gehörig ins Schwitzen.

80 Händlerinnen und Händler hatten sich angemeldet. 60 von ihnen boten letztlich zwischen den Aichacher Stadttoren ihre Waren an, wie Dennis Schäffler vom Marktamt mitteilte. 2008 hatten noch 150 Händler ihre Stände beim Veitsmarkt aufgebaut. In den vergangenen Jahren waren es oft über 100 gewesen. Einige der Marktbesucher nahmen den Schwund der Händler mit Bedauern zur Kenntnis.

Am Marktstand von Beate Löw-Weinlein aus dem Schiltberger Ortsteil Rapperzell war einiges los. Foto: Erich Echter

Viele Händler halten Aichacher Märkten seit vielen Jahren die Treue

Die meisten Händlerinnen und Händler, die am Sonntag vertreten waren, halten den Aichacher Jahrmärkten seit vielen Jahren die Treue. Seit über 40 Jahren kommt die Rapperzellerin Beate Löw-Weinlein mit ihrem Gewürzstandl zu allen Jahrmärkten. Sie erzählte: „Wir haben hier Stammkundschaft.“ Wer rasten wollte, konnte am Schlemmerstand von Erkan Akod so manches kulinarische Schmankerl probieren. Er stammt aus Mammendorf (Landkreis Fürstenfeldbruck) und kam bereits zum siebten Mal nach Aichach.

Die Spielzeugstände erwiesen sich als Magnet für die Kinder. Die größeren Marktbesucherinnen und -besucher richteten ihr Augenmerk mehr auf Gebrauchsartikel wie Strohhüte, Schuhe oder kulinarische Angebote. Die hohen Lebensmittelpreise wirkten sich auch an so manchem Stand beim Veitsmarkt aus. Der Preis von 25 Euro für ein Kilogramm Kirschen an einem Stand sorgte allerdings bei einigen Marktbesucherinnen für Kopfschütteln.

So mancher Besucher ließ sich beim Veitsmarkt in Aichach von der Dachauer Malerin Magdalena Jackisch porträtieren. Darunter auch Werner Schwab aus dem Stadtteil Ecknach. Foto: Erich Echter

Manche Besucher lassen sich beim Veitsmarkt in Aichach porträtieren

Aber auch die Kunst kam am Markt nicht zu kurz. So mancher Besucher ließ sich von der Dachauer Malerin Magdalena Jackisch porträtieren. Darunter auch der Ecknacher Werner Schwab. Er war anschließend vom Ergebnis sehr angetan. Auch viele Aichacher Geschäfte hatten am Nachmittag geöffnet. Viele Marktbesucherinnen und -besucher nutzten die Gelegenheit, bei ihrem Bummel über den Stadtplatz auch dort vorbeizuschauen.