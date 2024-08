In einen riesigen Biergarten hat sich am Wochenende die Aichacher Innenstadt verwandelt. Das Stadtfest erwies sich erneut als Publikumsmagnet. Besonders breit gefächert war in diesem Jahr das Bühnenprogramm. Fast 20 Bands und Musikgruppen sorgten für vielfältige Live-Musik. 70 Vereine und Gastronomen boten kulinarische Schmankerl an.

