Aichach

18:00 Uhr

Sparkasse am Aichacher Stadtplatz ist bald nur noch Selbstbedienungsfiliale

Plus Die Sparkasse führt ihre Geschäftsstelle ab Juli als Selbstbedienungsfiliale weiter. Der Vorstand begründet das mit verändertem Kundenverhalten.

Von Christian Lichtenstern

Wer als Sparkassenkunde nur Geld abheben, Kontoauszüge ausdrucken oder Münzen einzahlen will, der kann sich in der Filiale am Aichacher Stadtplatz weiterhin an den Terminals selbst bedienen. Wer sich aber persönlich beraten lassen will oder ein Anliegen hat, der muss ab Juli in die Hauptstelle an der Donauwörther Straße gehen. Zur Jahresmitte wird die Stadtgeschäftsstelle, der Stammsitz der Sparkasse, nur noch als Selbstbedienungsfiliale weitergeführt. Das Gebäude selbst will die Sparkasse voraussichtlich verkaufen. Das bestätigten Vorstandsvorsitzende Birgit Cischek und Vorstandsmitglied Michael Appel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

