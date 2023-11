Sparkasse verdoppelt im Jubiläumsjahr Spende für Kartei der Not

Zehn Jahre nach der Fusion ist die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen besonders großzügig. So kann das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen noch besser helfen.

Wenn es auf Weihnachten zugeht, kommen für manche Menschen besonders bittere Tage. In einer Zeit, in der viele gerne großzügig sein möchten, ist es noch schwerer, kaum oder gar kein Geld zu haben. In einer solchen Situation befinden sich nicht wenige Menschen - auch im Wittelsbacher Land. Wer unverschuldet in Not gerät, den kann die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen, unterstützen. In diesem Jahr sogar noch besser als sonst - dank eines besonders großzügigen Geschenks der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen.

Vor zehn Jahren fusionierten die Sparkassenhäuser Aichach und Schrobenhausen. Seither verzichtet das Geldinstitut darauf, die Kundschaft am Jahresende mit Kalendern zu beschenken. Stattdessen werden soziale Institutionen in der Region unterstützt. Und zwar rechtzeitig vor Weihnachten, damit Einrichtungen wie die Kartei der Not in dieser besonderen Zeit noch besser tätig werden können. Deshalb bat das Geldinstitut schon Mitte November zu einer kleinen Bescherung in die Räume an der Donauwörther Straße in Aichach.

Die Kartei der Not kann mit 3000 Euro doppelt so gut helfen

Vorstandsvorsitzende Birgit Cischek sprach in der kleinen Runde nicht nur davon, dass die fusionierte Bank auf zehn erfolgreiche Jahre zurückblicke, sondern sie erinnerte auch daran, dass das gesellschaftliche und soziale Engagement zum Wohle der Region ein wesentlicher Eckpfeiler der Sparkassen-Philosophie sei. "Wir wollen der Öffentlichkeit sagen: Es gibt Bedürftige bei uns und sie brauchen Unterstützung", sagte Cischek.

Die Kartei der Not 1 / 4 Zurück Vorwärts Das Hilfswerk Die Kartei der Not wurde 1965 von Ellinor Holland, Verlegerin und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, gegründet. Sie hilft Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Stiftung wird getragen von der Mediengruppe Pressedruck in Augsburg. Jede Spende kommt zu 100 Prozent an. Alle Verwaltungskosten trägt komplett die Mediengruppe.

Die Einzelfallhilfe Die Kartei der Not hilft im Einzelfall, ob mit einem Zuschuss zu den Heizkosten, für eine Brille oder notwendige Einrichtungsgegenstände. Sie arbeitet dabei mit sozialen Beratungsstellen vor Ort zusammen, damit die Unterstützung auch bei Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird.

Das Ellinor-Holland-Haus Für Fälle, in denen die Einzelfallhilfe nicht reicht, gibt es seit 2016 das Ellinor-Holland-Haus in Augsburg. In den 28 Wohnungen können etwa 70 Menschen in schwierigen Lebenssituationen für maximal drei Jahre leben. Ziel ist, dass sie zurück in ein selbstbestimmtes Leben finden und weitgehend unabhängig von staatlichen Leistungen leben können.

Das Spendenkonto Kreissparkasse Augsburg, Konto 7070 (IBAN: DE54 7205 0101 0000 0070 70), BLZ 720 501 01 (BIC: BYLADEM1AUG).

Die Vorstandsvorsitzende und ihr Vorstandskollege Michael Appel überraschten im Jubiläumsjahr damit, dass die Sparkasse die Spendensumme verdoppelt hat. Seit 2013 hat die Bank damit insgesamt 80.000 Euro für Bedürftige in der Region gespendet. Anstelle von bis dato 5000 werden in diesem Jahr 10.000 Euro ausgeschüttet. Die Kartei der Not kann sich damit über 3000 Euro freuen. Die gleiche Summe erhält die Bürgerstiftung Aichach. Die "Vorweihnacht der guten Herzen" in Schrobenhausen wird mit 4000 Euro bedacht.

Foto: Alexandra Roth

AN-Redakteurin Carmen Jung durfte den symbolischen Spendenscheck für die Kartei der Not entgegennehmen und dankte für die hohe Summe. Birgit Cischek hält das Geld für sehr gut angelegt und bedankte sich selbst wiederum bei der Institution dafür, dass sie Menschen unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind. Mit der frühen Weihnachtsspende verband Cischek zudem die Hoffnung, als Schubkraft zu wirken und andere dazu zu animieren, ebenfalls zu spenden.

Das Leserhilfswerk gibt Spenden zu 100 Prozent an Bedürftige weiter. Für die Verwaltungskosten kommt die Mediengruppe Pressedruck auf, in der auch die Aichacher Nachrichten erscheinen. Im vergangenen Jahr konnte die Kartei der Not in 25 Fällen Menschen im Norden des Landkreises mit fast 20.000 Euro unter die Arme greifen. (AZ)