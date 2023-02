Spaß in den Ferien mit Spielen, Sport und Mit-Mach-Circus

In Aichach gibt es heuer wieder eine Ferienbetreuung. Was alles in den Ferien zu Ostern, Pfingsten, im Sommer und im Herbst geplant ist.

Die Stadt Aichach bietet in diesem Jahr wieder eine Ferienbetreuung an. Was im Einzelnen geplant ist, berichtete Hauptamtsleiterin Aurelija Igel im Finanzausschuss des Stadtrats.

"Spielestadt" ist der Titel des Angebots in der ersten Osterferienwoche. An den vier Tagen von Montag, 3. April bis Gründonnerstag, 6. April, können zwölf Kinder in der Ludwig-Steub-Grundschule spielen, was das Zeug hält. Ihnen stehen Brett-, Karten- und Gesellschaftsspiele zur Verfügung, es gibt Kreativworkshops rund um das Thema Ostern und eine Kochschule. Die Kinder begeben sich auf Ostereiersuche auf den Abenteuerspielplatz, besuchen die Stadtbücherei, wandern zum Osterhasen Pinky und treffen das Stadtmaskottchen Aichi.

Sport mit dem TSV Aichach in den Pfingstferien

"Sportstadt'" heißt es in der zweiten Pfingstferienwoche vom 5. bis 9. Juni, ebenfalls in der Ludwig-Steub-Grunschule. Mit dem TSV Aichach wird ein abwechslungsreiches Sportprogramm absolviert mit Morgenpilates, Kreativworkshops, Beach-Handball, Sportkegeln, Beach-Volleyball, einer BMX-Vorführung und vielem mehr.

"Kids Stadt" lautet das Motto der ersten Augustwoche. Vom 31. Juli bis 4. August erkunden die Kinder von der Ludwig-Steub-Grundschule aus die Stadt und besuchen unter anderem die Feuerwehr, die Sparkasse, das Stadtmuseum, eine Eisdiele und den Stadtgarten. Auch ein Imkerworkshop findet statt und es werden verschiedene Bastelworkshops angeboten.

Kinder lernen Kunststücke im Aichacher Mit-Mach-Circus

Mit-Mach-Circus ist in den Herbstferien vom 30. Oktober bis zum 4. November zusammen mit dem Kreisjugendring geboten. Die Teilnehmer erleben Circus hautnah und üben Kunststücke ein, die sie dann in einer großen Galavorstellung präsentieren.

Während für die ersten drei Angebote die Kosten bei fünf Euro pro Tag zuzüglich die Kosten für das Mittagessen liegen, ist für den Mit-Mach-Circus eine Gebühr von 139 Euro für die Woche fällig. Geschwisterkinder zahlen eine geringere Gebühr. Der Ausschuss segnete die Planung einstimmig ab.