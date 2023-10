Aichach

vor 33 Min.

Spatenstich für 16 neue Wohnungen der Baugenossenschaft Aichach

Plus Die Baugenossenschaft baut in der Oskar-von-Miller-Straße eine Wohnanlage. Einzug ist für März 2025 geplant. Ende Oktober wird der nächste Spatenstich sein.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

16 Wohnungen mit einer gesamten Wohnfläche von rund 1120 Quadratmetern baut die Baugenossenschaft Aichach in der Oskar-von-Miller-Straße in Aichach. Am Freitag war der Spatenstich, zu dem neben den beteiligten Firmen auch einige Nachbarn und Nachbarinnen gekommen waren. Bis März 2025 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Insgesamt rund 5,8 Millionen Euro investiert die Baugenossenschaft in das Projekt. Und es ist nicht das Einzige: Ende Oktober ist der nächste Spatenstich geplant.

Über drei Jahre musste die Baugenossenschaft warten, bis sie das Baurecht für das Gelände in der Oskar-von-Miller-Straße bekommen hatte. Im Mai 2020 habe der Pfründestiftungsverbund St. Ulrich, also die Kirche, ihnen das Grundstück auf Erbbaurecht angeboten, erzählte Robert Englmeier, Geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft. Jetzt erfolgte der Spatenstich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen