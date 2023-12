Spatenstich für weitere Wohnanlage der Baugenossenschaft in Aichach

Die Baugenossenschaft errichtet an der Donauwörther Straße in Aichach eine neue Wohnanlage mit zwölf Wohnungen. Am Freitag war Spatenstich.

Die Verantwortlichen der Baugenossenschaft Aichach hatten sich zum Spatenstich ihres Projektes an der Donauwörther Straße in Aichach ein besseres Wetter gewünscht, wie Robert Englmeier, geschäftsführender Vorstand der Aichacher Baugenossenschaft, am Freitag bei der Begrüßung der Gäste schmunzelnd anmerkte. Stattdessen fielen dicke Schneeflocken vom Himmel.

Trotzdem ging der Spatenstich in gewohnter Manier über die Bühne. Gebaut wird eine öffentlich geförderte Wohnanlage mit zwölf Wohnungen auf einer Gesamtwohnraumfläche von 956 Quadratmetern. Es entstünden Wohnungen für Familien und auch für Singles zu bezahlbaren Preisen, wie Robert Englmeier betonte.

Mietpreise für neue Wohnungen der Baugenossenschaft in zwei Stufen

Berechnet werden die Mietpreise in zwei verschiedenen Einkommensstufen: Stufe eines zahlt pro Quadratmeter 5,70 Euro und Stufe zwei 6,70 Euro. Wo die neue Wohnanlage nun entsteht, stand einst des alte Algertshauser Gemeindehaus. Kürzlich wurde es abgebrochen.

Englmeier dankte der Stadt Aichach, dass sie der Genossenschaft das Grundstück in Erbpacht zur Verfügung gestellt hat. Die Baukosten bezifferte der Geschäftsführer mit 4,6 Millionen Euro. Er zeigte sich zuversichtlich, die berechnete Summe sogar unterschreiten zu können.

Aichachs Bürgermeister: "Wir brauchen Sozialwohnungen dringend"

Bürgermeister Klaus Habermann, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Baugenossenschaft, berichtete, dass sich die baurechtliche Genehmigung eine ganze Zeit hinzog. Zudem habe es zum Schluss noch Probleme mit einigen Sparten im Boden gegeben, wobei die Deutsche Telekom speziell betroffen war.

Nun entstehe eine Wohnanlage mit zwölf Wohneinheiten, die zeitgemäßes modernes Wohnen mit gutem energetischen Standard ermöglichten. Auch die Mieten seien bezahlbar, so Habermann: „Was uns als Stadt freut, denn wir brauchen Sozialwohnungen dringend.“ Habermann unterstrich, dass Wohnungen mit Sozialbindung wichtig seien.

Verband der Wohnungswirtschaft: Wohnungsbau wird dringend gebraucht

426 Wohnungen hat die Baugenossenschaft Aichach in ihrem Bestand. Erst Anfang Oktober war Spatenstich für 16 weitere Wohnungen der Baugenossenschaft mit einer gesamten Wohnfläche von rund 1120 Quadratmetern an der Oskar-von-Miller-Straße in Aichach gewesen (wir berichteten). Eine Warteliste gibt es bei der Baugenossenschaft inzwischen nicht mehr. Sie war zu Jahresbeginn mit 750 bis 800 Menschen so lang gewesen, dass sie schlicht keinen Sinn mehr hatte, wie Englmeier vor Kurzem im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet hatte.

Robert Straubinger vom Verband der Wohnungswirtschaft Bayern erinnerte beim Spatenstich daran, dass die Bautätigkeit in jüngster Vergangenheit stark zurückgegangen sei. Dabei werde der Wohnungsbau dringend gebraucht. Mit Blick nach Berlin sagte er, die Haushaltssperre im Bund werde sich wohl auch auf den Bausektor auswirken. Die Bauleitung für das Projekt an der Donauwörther Straße hat das Büro 17A Architekten aus Königsbrunn.