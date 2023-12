SPD: Aichacher sollen ihre Stadt mitgestalten

Der SPD-Ortsverein Aichach stellt seine Arbeitsgruppe Ideenwerkstatt neu auf. Darin sollen alle, die möchten, sich einbringen können.

In einer Klausurtagung im Canada in Obermauerbach hat die Arbeitsgruppe Ideenwerkstatt des SPD-Ortsvereins Aichach ihre Pläne zur Gestaltung einer lebenswerten Zukunft für Aichach und seine Ortsteile präsentiert.

Laut einer Pressemitteilung soll die Ideenwerkstatt unter der Leitung von Stadträtin Nicole Matthes als kreative Ideenschmiede fungieren. Sie soll die Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen, sich einzubringen, ihre Stadt mitzugestalten.

Von der Ruhebank bis zum Pop-up-Biergarten

Denkbar ist dabei laut der Mitteilung vieles: von kleinen Innovationen und Ideen wie einer Ruhebank oder weiteren Trinkwasserbrunnen bis hin zu umfangreicheren Projekten wie die Installation eines Pop-up-Biergartens oder die Prüfung, ob Wohngebieten mit Tiny-Häusern umsetzbar sind. "Eine breite Beteiligung ist uns wichtig", betonte Matthes laut Mitteilung. "Alle Perspektiven sollen Raum finden." Deshalb sei bei den künftigen Treffen der AG jede und jeder willkommen, unabhängig von der Parteizugehörigkeit.

Die Klausur bot Raum für intensive Diskussionen in Arbeitsgruppen zu den Themenfeldern Mobilität, Digitalisierung, Familie, Bildung, Betreuung, Pflege, Gesundheit, (alternatives) Wohnen, sozialer Wohnungsbau, Kultur/Freizeit, Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit, Umwelt und Nachhaltigkeit. Viele Ideen, die hier geboren wurden, sollen schrittweise umgesetzt werden, sei es auf Vereinsebene, in Kooperation mit anderen Initiativen oder durch Beschlüsse im Stadtrat.

SPD Aichach richtet mehrere offene Arbeitsgruppen ein

Die Ideenwerkstatt ist eine von mehreren neuen Arbeitsgruppen der SPD, darunter auch Veranstaltungen, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Sie prägen die neue Struktur des Ortsvereins. Die Neuausrichtung soll es ermöglichen, Ressourcen und Kompetenzen zielgerichtet einzusetzen, heißt es in der Mitteilung. Ortsvereinsvorsitzender Marco Laves sagt dazu: "Wir freuen uns über die vielfältigen Möglichkeiten, die sich durch die neuen Arbeitsgruppen ergeben. Es ist ein Aufruf an alle Mitmenschen, mitzumachen."

Wer sich den Arbeitsgruppen anschließen will, kann per E-Mail an info@spd-aichach.de oder telefonisch unter 08251/9382578 (Marco Laves) Kontakt aufnehmen. (AZ)