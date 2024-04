SPD beantragt Pop-up-Biergarten am San-Depot in Aichach

DieFraktion verweist auf den "Biergarten-Mangel" und auf positive Erfahrungen bei "Stereostrand". Auf dem Gelände könnte es Musik, Kleinkunst oder Kino geben.

Der Mangel an Biergärten in der Stadt und die Förderung der Open-Air-Kultur in Aichach treibt die SPD-Fraktion im Stadtrat um. Sie hat eine Idee, wie und wo die Lücke geschlossen und gleichzeitig neue Auftrittsmöglichkeiten geschaffen werden könnten: mit einem sogenannten Pop-up-Biergarten mit Kleinkunstbühne im San-Depot an der Donauwörther Straße. Auch einen Namen für die neue Anlaufstelle für Durstige sowie Musik- und Kulturfans haben die Genossen schon in petto: "Sun-Depot".

Verwaltung soll Umsetzung prüfen und Gastronomen kontaktieren

Die Fraktion hat jetzt einen Antrag im Stadtrat gestellt. Die Verwaltung soll die Umsetzbarkeit prüfen und bei einem positiven Ergebnis Gastronomen kontaktieren und die Bewirtschaftung ausschreiben. Am liebsten würde die SPD das noch in diesem Sommer umsetzen. Das Kulturleben im San-Depot stehe für ein lebendiges Kulturleben und das gelte es zu fördern und zu sichern, heißt es in der Antragsbegründung. Veranstaltungsräume sollen erhalten werden, gegebenenfalls durch Gastronomie ergänzt.

Mit "Kyklos" und "Orient-Express" fehlen zwei beliebte Anlaufstellen

Die Stadt verfüge in den Sommermonaten über ein nur sehr eingeschränktes Angebot an Biergärten im Grünen, verweist die Fraktion. In der Tat sind in den vergangenen Jahren und zuletzt mit dem Kyklos in der Unteren Vorstadt und dem Orient-Express in der Bahnhofstraße mehrere Anlaufstellen verloren gegangen. Darüber hinaus mangele es an Möglichkeiten, Kunst und Kultur im Freien anzubieten und den kreativen Menschen aus der Umgebung eine Bühne zu geben, so die SPD. Sie will auf den positiven Erfahrungen beim Open-Air „Stereostrand“ aufbauen und schlägt eine Umsetzung im Bereich des Griesbacherls zwischen Halle des Kunstvereins und Jugendzentrum (Juze) vor. Ein Pop-up-Biergarten ist eine baulich vorübergehende Einrichtung, die nur für eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Ort mithilfe von Containern oder ähnlichen Ständen aufgebaut wird. Die Fraktion hat schon eine Reihe von Vorschlägen, wie das Gelände bespielt werden kann:

Musikerinnen sowie Kabarettisten könnten Musik und Programme im Rahmen eines Kultursommers präsentieren.

Vereine könnten die Essenszubereitung und -ausgabe im wöchentlich rollierenden Modus übernehmen.

Kunsthandwerker könnten in christkindlmarkt-ähnlichen Ständen ihre Produkte anbieten.

Die Kunstszene könnte Kunstinstallationen präsentieren und in die Kunstmeile integrieren.

Das Jugendzentrum könnte mit integrativen Projekten eine Bühne bekommen.

Die kommunalen Brauereien könnten ihre Produkte anbieten.

Das Kino könnte Freiluftkino anbieten.

könnte Freiluftkino anbieten. Schulen könnten dort mit ihren Schülergruppen (Theater, Musik, Poetry-Slam etc.) auftreten.

etc.) auftreten. Heimische Weinhändler könnten im Rahmen von Weinverkostungen ihre Produktpalette präsentieren.

Im Antrag listet die Fraktion auch gleich die möglichen Schwierigkeiten und Problemstellungen für einen solchen "Bier-Kunst-Garten" auf und will sie von der Verwaltung prüfen lassen. Als da wären: Parkplatzsituation (im San-Depot muss besonders die Situation mit den eingestellten Katastrophenschutzfahrzeugen des BRKs berücksichtigt werden), Stromversorgung, Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, Toilettensituation, Emissionsschutz und Baurecht.

