Aichach

vor 33 Min.

SPD fordert 30-Minuten-Takt auf Paartalbahn von Aichach bis Ingolstadt

Plus Kommunalpolitiker aus Aichach, Augsburg und Ingolstadt schlagen Verbesserungen auf der Bahnlinie vor: Neue Gleise, batterieelektrische Triebwagen und neue Bahnhalte.

Von Christian Lichtensterrn Artikel anhören Shape

Die SPD-Stadtratsfraktionen aus Aichach, Augsburg und Ingolstadt fordern in einem gemeinsamen Vorstoß eine schnellstmögliche Verbesserung des Zugverkehrs auf der Paartalbahn zwischen Ingolstadt und Augsburg. Die Sozialdemokraten wollen laut einer Mitteilung, dass sich die Städte mit entsprechenden Resolutionen gegenüber dem Freistaat Bayern und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft für Verbesserungen im Schienenpersonennahverkehr einsetzen. Einen Antrag für die Unterstützung einer entsprechenden Resolution hat die Aichacher SPD-Stadtratsfraktion bereits als Antrag eingereicht.

Derzeit gilt der Halbstundentakt nur zwischen Augsburg und Aichach

Konkret fordern die SPD-Fraktionen, zügig einen Halbstundentakt zwischen Augsburg und Ingolstadt zu realisieren, der aus dem Gutachten zum Deutschlandtakt hervorgehe. Derzeit gilt dieser Takt nur zwischen Augsburg und Aichach und wurde zuletzt zum kleinen Fahrplanwechsel zur Jahresmitte auch auf die Samstage ausgedehnt. „Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, dass der in der Region Augsburg so wichtige 15-Minuten-Takt zwischen Friedberg und Augsburg erhalten bleibt“, so Kristina Kolb-Djoka, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Aichach. Der 15-Minuten-Takt bis Friedberg könnte bei Einführung des sogenannten Deutschlandtakts in einigen Jahren eingestellt werden, weil die Gleiskapazitäten zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und Hochzoll nicht mehr ausreichen. Denn dann soll zusätzlicher Fern- und Güterverkehr zwischen Augsburg und München unterwegs sein. Deshalb soll laut SPD-Initiative unverzüglich geprüft werden, wo weitere Kreuzungspunkte und/oder mehrgleisige Abschnitte auf diesem Abschnitt im Augsburger Stadtgebiet zu realisieren sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen