Spektakuläre Verfolgungsjagd bei Alsmoos: Junger Mann ist angeklagt

Plus Ein 18-Jähriger liefert sich im Mai 2021 betrunken eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Streifenwagen ist danach demoliert. Das hat Folgen.

Von Gerlinde Drexler

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei hatte sich im Mai des vergangenen Jahres ein heute 19-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis geliefert. Er raste gegen Mitternacht mit über 100 Stundenkilometern durch Alsmoos (Gemeinde Petersdorf), fuhr über Bürgersteige und flüchtete schließlich auf einem Feldweg in den Wald. Am Ende der Verfolgungsjagd war das Fahrzeug der Polizei demoliert, und die Polizei musste einen Hubschrauber einsetzen, um den flüchtigen Autofahrer zu finden. Die Aktion hatte für den jungen Mann am Dienstag ein Nachspiel vor dem Aichacher Amtsgericht. Er musste sich wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr vor Jugendrichterin Eva-Maria Grosse verantworten.

