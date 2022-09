Sperrung der Augsburger Straße sorgt für Stau in Ecknach

Die Flutgrabenbrücke in Aichach bekommt breitere Geh- und Radwege. Auch an der Fahrbahn selbst sind Arbeiten nötig. Die Umleitung führt über die B300.

Die Augsburger Straße in Aichach ist seit Montag im Bereich der Flutgrabenbrücke komplett gesperrt. Das hat einige Autofahrer und Autofahrerinnen überrascht. Viele haben sich eine Ausweichroute durch den Stadtteil Ecknach gesucht, was dort zu viel Verkehr und Stauungen geführt hat. Die offizielle Umleitung führt über die B300. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende Dezember.

Wie das Aichacher Bauamt am Dienstag in einer Pressemitteilung bestätigt, sind Bauarbeiten an der Flutgrabenbrücke in der Augsburger Straße der Grund für die Vollsperrung. Die Umleitung führt von Aichach-West über die B300 – am Montag zunächst über die Ausfahrt Aichach-Süd und die Münchener Straße sowie die Theodor-Heuss-Straße zur Augsburger Straße und umgekehrt.

Landratsamt steuert bei der Umleitungsstrecke nach

Wegen des höheren Verkehrsaufkommens auf der Münchener Straße – und weil viele den kurzen Weg direkt durch Ecknach über die Pfarrer-Steinacker-Straße und die Uferstraße wählten – kam es an der Einmündung der Uferstraße in die Münchener Straße wegen der Linksabbieger zu Stauungen. Das Landratsamt Aichach-Friedberg steuerte deshalb am Dienstag nach: Die Umleitung führt nun von Aichach-West (Tränkmühle) eine Abfahrt weiter bis Aichach-Ost (bei der Feuerwehr) und von dort aus in die Innenstadt.

Der Grund für die Bauarbeiten: Die Brückenkappen, auf denen sich die Geh- und Radwege befinden, sind laut Bauamt marode und zu schmal. Diese werden komplett abgebrochen und deutlich verbreitert neu angebaut. Die Geh- und Radwege werden danach statt 1,50 dann 2,50 Meter breit sein, um den Fuß- und Radverkehr sicherer zu machen. Die Vollsperrung ist laut Bauamt notwendig, weil auch die Fahrbahn selbst komplett neu abgedichtet werden muss. Aus Sicherheitsgründen ist die Brücke auch für alle, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, nicht passierbar. Die Grundstückszugänge und Zufahrten würden möglichst mit wenigen Unterbrechungen aufrechterhalten, so die Stadt.

Arbeiten gleichzeitig mit Kreisverkehr nicht möglich

Die Arbeiten zeitgleich mit dem Bau des neuen Kreisverkehrs an der Einmündung der Industriestraße in die Augsburger Straße vorzunehmen, wäre laut Bauamt nicht möglich gewesen. Zum einen sollten die Grundstücke zwischen den Baustellen zumindest von einer Seite aus anfahrbar bleiben. Zum anderen dauern die Bauarbeiten an der Flutgrabenbrücke deutlich länger, als die für den Kreisverkehr gedauert haben. Die Augsburger Straße wurde nach dessen Bau als Umleitungsstrecke während der B300-Sperrung bei Kühbach in den Sommerferien benötigt. (bac)