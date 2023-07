Aichach

Spiegel eines Autos beschädigt: Täter erwischt

Ein Auto ist am Freitagabend in Aichach beschädigt worden. Der Täter wurde erwischt.

Am Freitagabend wird in der Werlbergerstraße in Aichach der Spiegel eines Autos beschädigt. Zeugen können der Polizei den Täter zeigen.

Beobachtet worden ist der Täter, der am Freitag in Aichach eine Sachbeschädigung an einem Auto begangen hat. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 21.30 Uhr ein Spiegel eines Autos beschädigt, das in der Werlbergerstraße geparkt war. Den Täter erwartet eine Strafanzeige Zeugen konnten der kurz darauf eintreffenden Polizeistreife den Täter zeigen. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung..

