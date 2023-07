Aichach

Spiel mit Schärfe und Unschärfe: Lars Ulrich Schnackenberg im San-Depot

Plus Werke von Lars Ulrich Schnackenberg sind ab diesem Samstag im Aichacher San-Depot zu sehen. Für Besucher ist in einem davon ein Aichach-Motiv versteckt.

Werke von Lars Ulrich Schnackenberg sind ab diesem Samstag unter dem Titel "WIR und WIR" in Aichach zu sehen. Der Kunstverein Aichach präsentiert sie bis Sonntag, 6. August, im San-Depot an der Donauwörther Straße.

Schnackenberg ist in Berchtesgaden aufgewachsen. Er wohnt und arbeitet in der Nähe von Bonn. Der Künstler hat an der Werkkunstschule Augsburg, an der Fachschule für Holzbildhauer in Oberammergau und bei Bernhard Heiliger an der Universität der Künste in Berlin studiert. Er wurde mit zahlreichen Kunstpreisen ausgezeichnet und war bereits in vielen Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen in Europa, den USA und in Japan vertreten. In Kürze feiert Schnackenberg seinen 75. Geburtstag.

