Spielen nach Herzenslust: In Aichach bleiben keine Wünsche offen

Seit Donnerstag laufen die Spieletage in der Grundschule Nord. Alle, die gerne spielen, sind dort bis Sonntag willkommen. Zur Auswahl stehen fast 1000 Spiele.

Spiele so weit das Auge reicht - für alle, die Gesellschaftsspiele mögen, ist die Grundschule Aichach-Nord seit Donnerstag ein kleines Paradies. Dort finden noch bis einschließlich Sonntag Spieletage des Kreisjugendrings (KJR) Aichach-Friedberg statt. Wer dorthin kommt, hat die Qual der Wahl unter rund 1000 Brett-, Karten- und Gesellschaftsspielen.

All diese Spiele stehen zur Verfügung und können nach Herzenslust ausprobiert werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Jeder kann kommen: Kinder, Eltern, Großeltern, ganze Familien. Die Mitarbeiter des Kreisjugendrings haben Spiele für alle Altersgruppen im Gepäck. Am Donnerstag und Freitag nutzten schon zahlreiche Interessierte das Angebot.

Der Elternbeirat sorgt für Kuchen und Getränke bei den Spieletagen

Am Donnerstag war im Laufe des Nachmittags jeder Tisch in der geräumigen Aula von spielenden Kindern und Familien besetzt. Der Elternbeirat der Grundschule sorgt an allen Tagen für Kaffee, Kuchen und Getränke. Die Schulkinder konnten während der Spieletage vormittags während des Unterrichts klassenweise gemeinsam Spiele ausprobieren.

Gut gefüllt waren die Tische zum Auftakt der Spieletage in der Grundschule Aichach-Nord am Donnerstagnachmittag. Noch bis einschließlich Sonntag ist Gelegenheit zum Spielen. Foto: Alice Lauria

Die Jugendsozialarbeiterin an der Grundschule, Marie-Christin Heinemann, ging am Donnerstag durch die Reihen, bot an mitzuspielen, kam mit Eltern und Kindern ins Gespräch und beantwortete Fragen. Für sie ist der Mehrwert solcher Spieletage sehr breit gefächert. Es gehe um „soziale Kompetenzen über Spielen erwerben, sich an Regeln halten, Regeln vereinbaren, miteinander reden, durch Verlieren Frustrationstoleranz lernen“, aber auch ganz schlicht um „die Begegnung zwischen Alt und Jung“. Für Heinemann haben Gesellschaftsspiele eine „ganz andere Qualität des Miteinanders als neue Medien“. Vom Erfolg des ersten Nachmittags war die Jugendsozialarbeiterin positiv überrascht.

Einige Viertklässler der Schule laufen durch die Aula und interviewen die Spieler, um das beste Spiel zu küren. Hoch im Kurs stehen unter anderem Looping Louie und Lotti Karotti, aber auch Schach wurde am Donnerstag gespielt.

Am Samstag ist die lange Nacht der Spiele in Aichach

An diesem Samstag steht die lange Nacht der Spiele bevor. Von 15 bis 22 Uhr können Groß und Klein, Jung und Alt neue und altbewährte Spiele testen und Spaß haben. Sabine Grandel vom KJR erklärt, Ziel der Spieletage sei es vor allem, Kinder zu Gesellschaftsspielen zu motivieren und ein Stück weit von modernen Medien abzulenken. Aber auch Erwachsene haben Spaß an den Spieletagen. Viele nutzen die Gelegenheit, ein Spiel vor dem Kauf testen zu können, weiß Sabine Grandel.

Sabine Grandel und Chris Götz vom Kreisjugendring haben knapp 1000 Spiele im Gepäck und stehen beratend für Fragen zur Verfügung. Foto: Alice Lauria

Spieletage gab es bisher schon in Pöttmes, Kissing oder Mering mit großem Erfolg. Im Oktober sind weitere Spieletage in Ried und Kissing geplant. Die Mitarbeiter des Kreisjugendrings sind vor Ort, beantworten Fragen zu den Spielen oder den Regeln und empfehlen je nach Interessen passende Spiele. Am Sonntag können die Spieletage noch von 13 Uhr bis 17 Uhr besucht werden.