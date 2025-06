Spielplätze bleiben Pflicht bei größeren Bauvorhaben in Aichach

Ohne eine entsprechende Satzung müssten in Aichach bei größeren Bauprojekten keine neuen Spielplätze mehr gebaut werden. Das wäre die Folge einer Gesetzesänderung der Bayerischen Bauordnung. In seiner Sitzung am Donnerstag erließ der Stadtrat deshalb einstimmig eine Satzung, nach der eine Pflicht zum Nachweis eines Spielplatzes besteht. Er folgte damit dem ebenfalls einstimmigen Beschluss des Bauausschusses.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spielplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis