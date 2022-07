Spitalbewohner müssen künftig deutlich mehr zahlen

Plus Die Preissteigerungen treffen auch das Pflegeheim in Aichach. Der Stadtrat stimmt der Erhöhung zu, streicht aber zur Abmilderung den Ausbildungszuschlag vorzeitig.

Ab September müssen die Bewohner und Bewohnerinnen des Pflegeheims Heilig-Geist-Spital in Aichach deutlich mehr zahlen. Je nach Pflegegrad sind es zwischen knapp 90 Euro und knapp 170 Euro mehr im Monat. Der Aichacher Stadtrat stimmte der Erhöhung am Donnerstagabend einstimmig zu. Um die Teuerung etwas abzumildern, fällt der Ausbildungszuschlag, der bis Ende Oktober zu zahlen gewesen wäre, vorzeitig weg.