Aichach

18:00 Uhr

Sport mit Frisbee: Discgolf könnte den Aichacher Stadtgarten bereichern

Plus Eine Lehrerinitiative unterstützt den Wunsch nach einer eigenen Anlage. Ein deutscher Meister stellt den Frisbeesport im Stadtgarten Aichach vor. Wie er ankommt.

Von Gerlinde Drexler

Es sieht so einfach aus, wenn Michael Kobella die farbige Scheibe wirft und sie mühelos große Distanzen überwindet. Der 55-jährige Augsburger beherrscht das Spiel mit dem Frisbee. Er ist zweifacher Amateur-Weltmeister im Discgolfen, mehrfacher deutscher Meister und Mitglied im Verein Discgolf Ostbayern. Am Samstag stellt er den Frisbeesport im Stadtgarten in Aichach vor. Dieser könnte bald um eine weitere Attraktion reicher sein.

Die meisten, die sich am Samstagnachmittag auf dem Freizeitgelände hinter dem Freibad einfinden, der im Zuge des Hochwasserschutzes an der Paar entstanden ist, können sich unter Discgolf erst einmal nichts vorstellen. Kobella kennt das, aber er weiß auch: „Das Spiel versteht jeder, der es einmal gemacht hat.“ Es geht darum, mit möglichst wenig Würfen ein Ziel zu erreichen. Ähnlich wie beim Golfen. Es muss allerdings keine schwere Golftasche mit unterschiedlichen Schlägern von Loch zu Loch mitgenommen werden. Alles, was für die Sportart benötigt wird, ist ein Frisbee – und ein Parcours mit Metallkörben, in die die Scheibe geworfen werden soll. Die Scheiben sind meistens schwerer und aerodynamischer als die gängigen Freizeitmodelle.

