Sportfreunde-Schlagzeuger Florian Weber liest aus seinem Maradona-Buch

Eine Spezialveranstaltung zur Fußball-Europameisterschaft ist in Aichach mit dem Schlagzeuger der Band Sportfreunde Stiller geplant. Er liest aus "Maradona Mio".

Er ist einer der bekanntesten Schlagzeuger Deutschlands und die treibende Kraft hinter der Band Sportfreunde Stiller, die seit 1996 regelmäßig Stadien füllt. Dass Florian Weber auch Bücher schreibt, wissen bislang eher wenige. In Aichach stellt er am Donnerstag, 4. Juli, im San-Depot sein neuestes Werk vor: "Maradona Mio – mein Leben mit dem Besten".

Diego im Paniniheft. Diego auf dem Shirt. Diego im Kopf. Diego auf dem Schlagzeug. Diego im Stadion. Diego auf dem Bolzplatz. Diego im Buch. Diego auf der Haut. Diego in der Disco. Aus dem Buch erfahren die Leserinnen und Leser, wie Diego in das junge Leben des Flo Weber kam, es aufwühlte, ihn begleitete, begeisterte und eventuell zu einem der bekanntesten deutschen Fußballsongs der Sportfreunde Stiller inspirierte – eine freudentrunkene Rückschau auf ein Leben mit dem Menschen und dem Mythos Diego Armando Maradona, heißt es in der Pressemitteilung.

Statt Profifußballer ist er Rockstar geworden

Florian Weber war in seiner Jugend knapp davor, selber in den Profifußball einzusteigen. Mit den Sportfreunden Stiller kam dann doch die Karriere als Rockstar. Von beiden Welten, also der musikalischen wie der sportlichen, erzählt sein in weiten Teilen autobiografisches Buch.

Die Lesung richtet sich also an Freunde des Fußballs ebenso wie an Sportfreunde-Stiller-Fans. Möglicherweise ist der Abend aber auch für Leute interessant, die sich weder mit Fußball noch mit den Sportfreunden auskennen, denn im Grunde geht es um mehr als eine Sportart oder eine bestimmte Band, sondern um das Leben an sich und die Freude daran.

Florian Weber von der Band Sportfreunde Stiller liest in Aichach aus seinem Buch "Maradona Mio - mein Leben mit dem Besten". Foto: Florian Weber, Verlag Voland & Quist Gmbh





Die Bewirtung rund um die und während der Lesung übernimmt der BC Aichach, alle Einnahmen daraus kommen der Jugendabteilung zugute. Der Autor sorgt persönlich für musikalische Zwischenspiele. Die Lesung beginnt am Donnerstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr im San-Depot in Aichach, Donauwörther Straße 36. Ab 18.30 Uhr ist die Abendkasse geöffnet.

Karten gibt es in Aichach im Vorverkauf

Karten gibt es im Internet unter okticket.de oder in der Stadt-Info am Oberen Stadtplatz (neben Buchhandlung Rupprecht), nähere Informationen unter Telefon 08251/902-0. Ermäßigte Karten gibt es für Studierende, Schüler und Auszubildende und Menschen mit Behinderung. Kinder bis 14 haben generell freien Eintritt. Alle Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, erhalten Tickets für einen Euro. (AZ)